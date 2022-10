Depois da goleada caseira sofrida na Liga dos Campeões contra o Nápoles, o Ajax triunfou no terreno do Volendam (4-3), numa partida da 9.ª jornada da Eredivisie.



Os campeões neerlandeses chegaram ao intervalo perfeitamente confortáveis no marcador. Tadic fez o 1-0 de penálti, aos 17 minutos, e Bassey dilatou a vantagem do Ajax a seis minutos do intervalo. Quando Brobbey fez o 3-0, aos 64 minutos, poucos imaginariam que a partida ainda não estava resolvida.



Em cerca de dez minutos, o Volendam marcou dois golos, por Zeefuik e Eiting, e relançou a partida. Francisco Conceição, lançado por Alfred Schreuder aos 73 minutos, assistiu Klaassen para o 4-2 final já nos descontos.



Com esta vitória o Ajax subiu provisoriamente ao primeiro lugar por troca com o AZ Alkmaar, equipa que apenas joga este domingo.



A assistência de Francisco Conceição: