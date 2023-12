Continuam a chegar imagens da festa rija dos jogadores do Hercules. Há motivos para tal, afinal a modesta equipa da cidade neerlandesa de Utreque, eliminou o Ajax na segunda eliminatória da Taça dos Países Baixos.

Décimo classificado da sua série na quarta divisão, o Hercules venceu, em casa, na quinta-feira, por 3-2. Após o apito final, e depois de uma recuperação épica, os jogadores extravassaram todas as emoções. E o banco de suplentes acabou por pagar a a euforia.

O feito do Hercules no estádio Galgenwaard irá, certamente, perdurar na memória dos adeptos e dos habitantes de Utreque. Quem sabe se este não se trata, afinal, do começo de um conto de fadas.