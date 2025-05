Um jogo entre duas equipas do segundo escalão nos Países Baixos, esta sexta-feira, terminou numa verdadeira batalha campal.

O Telstar foi ao reduto do Den Bosch vencer por 2-1 e assegurar a presença na final do play-off de promoção à primeira liga neerlandesa. Os adeptos forasteiros quiseram celebrar a vitória e invadiram o relvado para festejar com os jogadores. Ora, os adeptos da equipa da casa também foram para o relvado e gerou-se uma grande confusão, com várias pessoas envolvidas em agressões.

Pelo menos um adepto ficou ferido e teve de receber tratamento durante vários minutos. A polícia de choque entrou no relvado com cães para terminar a batalha campal.