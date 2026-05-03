Durante o jogo Fortuna Sittard-Feyenoord deste sábado (1-2), a contar para a Liga neerlandesa, Jeremiah St. Juste protagonizou um incidente insólito ao afastar com veemência um médico do próprio clube (Feyenoord), Joost van der Hoek, quando este se preparava para examinar o lesionado Timon Wellenreuther.

Kenneth Perez, antigo avançado que fez carreira nos Países Baixos, lançou uma crítica feroz ao ex-Sporting no programa Dit Was Het Weekend, da ESPN. «Foi o ponto mais baixo de uma tarde, de resto, sem brilho, especialmente por parte do Feyenoord. O médico é agarrado pelo colarinho e mandado embora. Isto em público. Espero que tenha apresentado a sua carta de demissão imediatamente hoje», afirmou.

Perez considera que o Feyenoord deve tomar medidas contra St. Juste. «O Feyenoord precisa mesmo de intervir aqui. Mas isso provavelmente não vai acontecer», disse. A verdade é que o treinador Robin Van Persie foi brando quando questionado sobre o assunto: «Pensava que se estavam a abraçar», brincou o ex-futebolista.

Veja o momento: 

