VÍDEO: St. Juste sob fogo após empurrar médico da própria equipa
Robin Van Persie, treinador de St. Juste, não viu mal nenhum no episódio
Durante o jogo Fortuna Sittard-Feyenoord deste sábado (1-2), a contar para a Liga neerlandesa, Jeremiah St. Juste protagonizou um incidente insólito ao afastar com veemência um médico do próprio clube (Feyenoord), Joost van der Hoek, quando este se preparava para examinar o lesionado Timon Wellenreuther.
Kenneth Perez, antigo avançado que fez carreira nos Países Baixos, lançou uma crítica feroz ao ex-Sporting no programa Dit Was Het Weekend, da ESPN. «Foi o ponto mais baixo de uma tarde, de resto, sem brilho, especialmente por parte do Feyenoord. O médico é agarrado pelo colarinho e mandado embora. Isto em público. Espero que tenha apresentado a sua carta de demissão imediatamente hoje», afirmou.
Perez considera que o Feyenoord deve tomar medidas contra St. Juste. «O Feyenoord precisa mesmo de intervir aqui. Mas isso provavelmente não vai acontecer», disse. A verdade é que o treinador Robin Van Persie foi brando quando questionado sobre o assunto: «Pensava que se estavam a abraçar», brincou o ex-futebolista.
Veja o momento: