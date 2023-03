A federação dos Países Baixos anunciou esta quinta-feira que cinco jogadores tiveram de abandonar o estágio esta manhã devido a uma virose.

Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman e Bart Verbruggen foram dispensados e estão fora das opções para o jogo com a França, esta sexta-feira, em Saint-Denis, a contar para a qualificação para o Euro 2024. Além disso, falham o jogo com Gibraltar, em Roterdão, no próximo domingo.

O selecionador Ronald Koeman optou por chamar três atletas: Ryan Gravenberch (Bayern de Munique), Kjell Scherpen (Vitesse) e Stefan de Vrij (Inter de Milão).