O selecionador de Angola, o português Pedro Gonçalves, convocou esta sexta-feira trinta jogadores para a dupla jornada de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN 2021), entre os quais cinco jogadores que atuam em Portugal.

Os Palancas Negras vão defrontar primeiro a Gâmbia, em Banjul, a 25 de março, enquanto no dia 29 medem forças com o Gabão, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Uma lista alargada de trinta jogadores, entre os quais cinco quem atuam em Portugal: os guarda-redes Hugo Marques (Farense/Portugal) e Ricardo Baptista (Casa Pia/Portugal; os médios Anderson da Cruz (Rio Ave) e Show (Boavista); e o avançado Gelson Dala (Rio Ave).

Lista de convocados de Angola

Guarda-redes: António Dominique (Petro de Luanda), Hugo Marques (Farense/Portugal), Ricardo Baptista (Casa Pia/Portugal) e Teodoro Tchissingui (Recreativo da Caála).

Defesas: Anderson Lukoki (Arminia Bielefeld/Alemanha), Bartolomeu Quissanga (Al Ain/Arábia Saudita), Diógenes João (Petro de Luanda), Joaquim Balanga (Interclube), Jonathan Buatu (Saint Trond/Bélgica), José Matwila (Petro de Luanda), Kialonga Gaspar (Sagrada Esperança), Mukoni Lourenço (Club Brugge/Bélgica), Núrio Fortuna (Gent/Bélgica) e Salomão Troco (1º de Agosto).

Médios: Alfredo Ribeiro 'Fredy' (Antalyaspor/Turquia), Anderson da Cruz (Rio Ave/Portugal), Giovani Bamba (Stade Lausane/Suíça), Hernilson Carmo (1º de Agosto), Manuel Cafuma Show (Boavista/Portugal), Mário Balbúrdia (1º de Agosto), Jeremie Bela (Birmingham/Inglaterra) e Vladomiro Lameira (National Bank/Egipto).

Avançados: Manuel Afonso 'Ary Papel' (Ismaily/Egito), Vladmiro Félix 'Vá' (Paphos/Chipre), Fábio Abreu (Al Batin/Arábia Saudita), Helder Costa (Leeds/Inglaterra), Hermenegildo Bartolomeu (Ankaragucu/Turquia), Gelson Dala (Rio Ave/Portugal), Mbala Nzola (Spezia/Itália) e Mankoka Afonso (Bravos do Maquis).