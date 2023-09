Poucas vezes lançado a titular no Palmeiras, o avançado Breno Lopes é um dos jogadores mais visados pelos adeptos do Verdão, mas na última madrugada teve a oportunidade de se redimir, ao apontar o golo do triunfo sobre o Goiás, já em tempo de descontos. Contudo, desperdiçou-a de forma flagrante.

Breno marcou à equipa de Armando Evangelista, mas deixou-se levar pela emoção dos festejos e gesticulou para a bancada do Allianz Parque, tendo mostrado o dedo do meio.

«O primeiro a dizer é que precisamos sempre dos nossos adeptos. Eles sabem que temos um plantel bem curto e precisamos de todos os jogadores. E precisamos muito que os adeptos nos ajudem. A segunda coisa é que eu sou o primeiro a cometer erros aqui, já fui expulso algumas vezes e em muitas por não controlar as minhas emoções», disse Abel Ferreira após o jogo, citado pelo Globoesporte.

«As emoções fazem parte do futebol. O mais importante é o apoio dos adeptos. Eu mesmo às vezes perco o controlo das minhas emoções. Precisamos de todos os nossos jogadores, porque nosso plantel é muito curto. Temos de estar cada vez mais unidos em casa, os adeptos são a alma da nossa equipa», prosseguiu.

«É para eles que corremos até ao último segundo, como hoje. Valeu a pena o dinheiro que pagaram, para ver o golo no último segundo. O importante é que o Breno fez o golo da vitória, era o que precisávamos», completou.

Após o apito final, Breno Lopes não se livrou do recado dos adeptos, que cantaram: «Presta atenção, muito respeito com a torcida do Verdão.»

«Ele não é um jogador que tem jogado tanto quanto queria, mas tem o nome marcado no clube. É alguém em quem confio, gosto e tem algo nele que é o golo. Ele tem golo. Não é a primeira vez: façam a conta dos golos que ele já fez nos poucos minutos que eu o coloco [em campo]. É importante», concluiu Abel.

