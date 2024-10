Abel Ferreira celebra, esta quarta-feira, quatro anos no comando do Palmeiras. Dez títulos depois e inúmeras alegrias, o técnico português refere que não há palavras para «exprimir» este feito.

«Palavras nunca serão suficientes para exprimir o tamanho das emoções que vivemos, ao longo destes quatro anos, aqui, no Palmeiras, junto de todos vós! É um orgulho que não me cabe no peito pertencer a esta Família Palmeiras! Serei para sempre um de vocês», começou por escrever nas redes sociais.

«Quero deixar só um singelo e emocionado obrigado, do fundo do meu coração, e um abraço especial a cada um dos que se juntou a nós nesta jornada incrível», concluiu.

No comando do Palmeiras, o técnico português fez um total de 312 jogos, registou 180 vitórias e marcou 534 golos.