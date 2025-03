Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, criticou publicamente o episódio de racismo sofrido pelos jogadores do clube na Libertadores Sub-20, que foi denunciado no final do jogo com o Cerro Porteño por Luighi, uma das principais vítimas dos insultos.

O técnico português, de 46 anos, partilhou a mensagem oficial do Palmeiras sobre o caso e alterou a foto de perfil no Instagram para o símbolo da campanha «Somos Sociedade», que promove respeito e combate ao ódio dentro e fora do futebol, podendo ler-se as seguintes frases: «Todos Somos Um, Respeito ao Próximo, Somos Sociedade, Questão de Humanidade».

A campanha foi lançada há cerca de um ano pelo próprio Palmeiras e voltou a ganhar destaque após o incidente denunciado por Luighi que, visivelmente abalado, chegou a chorar no banco de suplentes após ter sido substituído na partida.

No final do jogo, o jovem não escondeu a revolta na flash interview. «O que fizeram foi um crime. Não vão perguntar sobre o ato de racismo?», questionou.