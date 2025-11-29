Um adepto do Palmeiras morreu na véspera da final da Libertadores.

Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, deslocou-se a Lima, capital do Peru, não resistiu à queda de um autocarro panorâmico após bater com a cabeça na base de um viaduto.

Ainda foi assistido no local e levado para uma clínica, mas não resistiu ao ferimentos.

Em comunicado, o Palmeiras já lamentou o falecimento do adepto e manifestou-se solidário para com a família e amigos de Caue Brunelli Dezotti.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi… pic.twitter.com/lnRKxsebA5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025

O Palmeiras-Flamengo joga-se neste sábado a partir das 21h00. Abel Ferreira procura a terceira Libertadores da carreira.