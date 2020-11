Apesar do bom arranque no Palmeiras, Abel Ferreira perdeu o capitão Felipe Melo. O internacional brasileiro lesionou-se no encontro frente ao Vasco da Gama, em São Januário, e vai estar afastado dos relvados por três ou quatro meses adianta a formação paulista.



Segundo o Verdão, o médio de 37 anos fraturou o tornozelo esquerdo e vai ser operado ainda esta segunda-feira.



Felipe Melo está há quatro anos no Palmeiras e é um dos futebolistas mais utilizados na presente temporada, somando 28 jogos até ao momento.