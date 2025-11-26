Brasil: derrota do Palmeiras deixa Flamengo às portas do título
Poupanças de Abel Ferreira, a pensar na final da Libertadores, saem caro ao «Verdão»
Depois de ter dado o campeonato por entregue, na sequência do empate com o Fluminense (0-0), Abel Ferreira viu o Palmeiras fazer ainda pior na casa do Grémio, onde perdeu por 3-2, no arranque da 36.ª jornada do Brasileirão. O primeiro lugar está, agora, a cinco pontos de distância, depois de o Flamengo ter salvado um ponto frente ao Atlético Mineiro (1-1) na compensação.
Com uma equipa alternativa, já a pensar na final da Libertadores agendada para sábado, o Palmeiras até marcou primeiro, por Facundo Torres (34 minutos), mas viu o Grémio dar a volta ao resultado por Francis Amuzu, o ex-Benfica Carlos Vinícius e Willian, os dois últimos na conversão de penáltis. Aos 90+3 minutos, Benedetti reduziu para o Verdão, que terminou o jogo reduzido a dez pela expulsão de Giay, aos 84 minutos.
Com apenas duas jornadas por disputar no Brasileirão, a equipa orientada por Abel Ferreira fica agora a cinco pontos do líder Flamengo, que sofreu para empatar no estádio do Atlético Mineiro (1-1).
Bernard, aos 34 minutos, deu vantagem ao Galo, que se manteve até ao minuto 90+2, quando Bruno Henrique repôs a igualdade.
Palmeiras e Flamengo defrontam-se, no sábado (21h00), para a final da Libertadores, que se disputará em Lima, capital do Peru.