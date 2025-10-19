No jogo de maior cartaz da 29.ª jornada do campeonato brasileiro e importante para as contas do título, o Palmeiras foi derrotado, este domingo, pelo Flamengo, no Maracanã, por 3-2.

A equipa de Abel Ferreira viu-se a perder logo aos dez minutos, após o golo de Giorgian De Arrascaeta, após um excelente trabalho de Pedro.

No entanto, o Verdão chegou à igualdade um quarto de hora depois, com um cabeceamento de Vitor Roque, que marcou pelo quarto jogo consecutivo.

Ainda antes do intervalo, o Flamengo não só se colocou de novo na frente, como ainda aumentou a vantagem para dois golos. Pedro estava endiabrado e arrancou um penálti aos 42 minutos, por falta de Bruno Fuchs na área. Na conversão, Jorginho levou a melhor sobre Carlos Miguel.

O 3-1 chegou em cima do minuto 45 e, desta vez, De Arrascaeta e Pedro inverteram papéis. Após uma recuperação de bola do avançado brasileiro, o médio uruguaio serviu o companheiro de bandeja para o golo.

A ter de correr atrás do prejuízo, o Palmeiras teve mais oportunidades no segundo tempo, mas só marcou nos descontos, por Gustavo Gómez (90+4m), e já não conseguiu reentrar no jogo, enquanto a equipa de Felipe Luís soube gerir a vantagem.

Apesar deste desaire e de ter os mesmos 61 pontos do Flamengo, o Palmeiras mantém-se no primeiro lugar, por ter mais vitórias no Brasileirão. Na próxima ronda, o conjunto de Abel Ferreira recebe o Cruzeiro, de Leonardo Jardim. Já o Flamengo, visita o Fortaleza.