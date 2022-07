No dia em que completa 16 anos, Endrick, uma das maiores promessas brasileiras, assinou contrato profissional com o Palmeiras.

O novo vínculo do jovem avançado tem a duração de três anos, o máximo permitido pela lei, informou o Verdão nesta quinta-feira.

«É um sentimento de orgulho, de ver o que plantei e estou a colher, com o início de um novo ciclo. Sentimento de gratidão pela confiança do Palmeiras. Vou continuar com humildade e pés no chão. O Palmeiras foi o único clube que sempre acreditou em mim. Acolheu-me desde os dez anos, quando fiz o teste aqui. Sempre apostou em mim, e agora é a prova viva disso, quando assino o meu contrato profissional», disse o jogador.

Desde 2017 no Palmeiras, Endrick deu nas vistas na Copinha, no início deste ano, tendo sido eleito o melhor jogador e marcador da competição. O desempenho do jovem craque suscitou o interesse de vários tubarões europeus e até houve quem pedisse a Abel Ferreira para levar o jovem ao Mundial de Clubes, sendo que o técnico português reagiu de forma curiosa, aconselhando Endrick a viajar para a Disneyland, dada a sua juventude. Ora, o avançado seguiu mesmo o conselho.

Note-se que em abril passado, Endrick estreou-se pelas seleções jovens brasileiras (sub-17) e ajudou à conquista do Torneio Montaigu, em França, onde também foi eleito melhor jogador, bem como goleador máximo.