Naquela que será uma noite inesquecível para os adeptos do Palmeiras, que recuperaram de uma desvantagem de três golos e garantiram a passagem à final da Libertadores, a presidente do clube, Leila Pereira, protagonizou um momento inédito na conferência de Abel Ferreira.

Quando falava aos jornalistas, após a vitória épica por 4-0, o treinador português foi interrompido pela própria presente, que entrou na sala e desfez-se em elogios.

«Parabéns, Abel. Este homem sabe o que faz e sabe o que diz. Antes do jogo disse-me “Leila, hoje será uma noite histórica, mágica”. E realmente foi! Obrigada, Abel», começou por dizer.

«É o maior técnico da história do Palmeiras. Sem dúvida alguma, ele sabe disso e que sempre o apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Obrigado, Abel. Realmente tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpem, não aguentei e tive de entrar aqui», acrescentou claramente emocionada.

De recordar que o Palmeiras perdeu a primeira mão da meia-final por 3-0, no Equador. Porém, na madrugada desta sexta-feira, a equipa brasileiro operou uma reviravolta e venceu por 4-0, carimbando a passagem à final da Libertadores, frente ao Flamengo.