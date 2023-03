O Palmeiras anunciou esta sexta-feira a contratação do extremo Artur, proveniente do Red Bull Bragantino.

O jogar de 25 anos assinou até dezembro de 2027 pelo Verdão, clube que representou nos últimos anos da formação.

Artur era uma das principais figuras da equipa de Pedro Caixinha, onde jogava desde 2020, e chega agora à formação orientada por Abel Ferreira para colmatar a vaga deixada por Gustavo Scarpa, que no mercado de inverno rumou à Premier League.

De acordo com o Globoesporte, o esquerdino custou oito milhões de euros aos cofres do Palmeiras.

«De fora, acompanhava o trabalho magnífico do Abel e de todo o plantel, tendo a perceção de que a equipa tem uma identidade formada. Uma equipa muito esforçada, determinada e focada. Vou escutar todas as instruções que ele tem para mim. Tenho a certeza de que ele tem facilidade para ganhar o grupo, com uma capacidade de comunicação incrível. Estou ansioso por conhecê-lo», disse Artur aos meios do clube.