O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou na noite deste sábado ante o Fortaleza (2-2), em jogo da 31.ª jornada do Brasileirão.

A equipa da casa deixou escapar duas vantagens e deixou também dois pontos pelo caminho na corrida pelo título, ante um adversário direto no topo da classificação.

Raphael Veiga, de penálti, aos 29 minutos, fez o 1-0 para o Palmeiras, mas Hércules conseguiu o empate para o Fortaleza, ao minuto 39.

Na segunda parte, também de penálti, Estêvão fez o 2-1 para o Palmeiras aos 57 minutos. Porém, o Fortaleza conseguiu responder a nova desvantagem e fez o 2-2 final por Moisés, aos 63 minutos.

Também neste sábado, o Grémio venceu o Atlético Goianiense (3-1), o Vitória bateu o Fluminense (2-1) e o Flamengo levou a melhor ante a Juventude (4-2).

Esta noite decorre ainda o duelo entre treinadores portugueses Pedro Caixinha e Artur Jorge no Bragantino-Botafogo, além do Athletico Paranaense-Cruzeiro e do Atlético Mineiro-Internacional.

Para já, na classificação, o Palmeiras igualou o Botafogo no topo, com 61 pontos, à espera do que a equipa treinada por Artur Jorge faça. O Fortaleza é 3.º com 57 pontos e o Flamengo 4.º com 54 pontos (menos um jogo).