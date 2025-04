O Palmeiras de Abel Ferreira somou na madrugada desta quinta-feira a segunda vitória consecutiva na Taça Libertadores. O coletivo brasileiro venceu o Club Cerro Porteño, do Paraguai, pela margem mínima.

A disputar a segunda jornada da fase de grupos, o Palmeiras resgatou três pontos com um golo solitário de Richard Ríos, assistido por Felipe Anderson. O médio de 24 anos acabou por ser criticado devido aos festejos - fez sinal para os adeptos do Palmeiras estarem calados. No final do jogo pediu desculpa pela ação.

Vitor Roque esteve para apontar o primeiro golo desde que regressou, mas viu este ser invalidado aos 51 minutos. Flaco López também teve um golo anulado já para lá dos 90 minutos.

Em primeiro lugar do grupo, com seis pontos, o Palmeiras joga com o Bolívar na próxima jornada.

Resumo da partida:

Os outros resultados da noite:

Nacional 0-1 Bahia

Olimpia Asunción 0-4 Vélez Sarsfield

Bolívar 3-0 Sporting Cristal

Flamengo 1-2 Central Córdoba

LDU Quito 2-0 Dep. Tachira