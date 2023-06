O Palmeiras veio esta quinta-feira a público defender Abel Ferreira, na sequência da expulsão do treinador português nos oitavos de final da Taça do Brasil, diante do Fortaleza.

O Verdão solicita à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o técnico luso receba o mesmo tratamento que os restantes treinadores e considera que Abel tem sido alvo de perseguição.

«Sempre disposta a contribuir para a melhoria do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto da CBF que sejam tomadas providências no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipas de arbitragem eleitas para os jogos do clube», refere o clube.

«Não podemos aceitar atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso que, ao longo de mais de dois anos de trabalho à frente do Verdão, tem valorizado o futebol brasileiro de forma incontestável», pode ainda ler-se.

Por fim, o Palmeiras garante que o relatório do árbitro não corresponde à verdade e será contestado pelo clube.

«Protestar contra a decisão da arbitragem de forma grosseira e ofensiva com gestos ao arremessar um copo de água no chão, socar o ar e proferir as seguintes palavras: "foi falta filho da p..."», escreveu o juiz da partida no relatório, segundo o Globoesporte.

Na última madrugada, refira-se, Abel chegou aos 50 cartões como treinador do Palmeiras: 42 amarelos e oito vermelhos.