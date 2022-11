Se Abel Ferreira já era um dos nomes cogitados para assumir o comando da seleção brasileira após o Mundial 2022, com a conquista do campeonato ao serviço do Palmeiras, essa ideia ganhou força.

A presidente do Verdão, Leila Pereira, garantiu que irá permitir que o treinador português aceite um eventual convite da Federação para substituir Tite, mas garantiu que gostava de continuar a trabalhar com Abel.

«Claro que eu libertaria, seria uma honra para qualquer profissional e para o clube, ter um técnico a representar o nosso país. Na minha cabeça, pretendo manter não só o Abel, mas os profissionais que trabalham connosco. Ninguém faz nada sozinho, é um grupo de pessoas extremamente capacitadas. O meu trabalho é que toda essa equipa fique conosco o máximo de tempo possível», disse a dirigente, citada pelo Globoesporte, após a goleada sobre o Fortaleza (4-0), na última madrugada.

«Imagina que honra se viesse esse convite, confirmaria toda esta capacidade do Palmeiras. Não tenho receio, o que quero é o melhor para o profissional. O meu sonho, o meu desejo é que ele continue no Palmeiras por muitos e muitos anos, é para o que vou trabalhar e fazer esforços, pelo menos até o fim do meu mandato. Mas tenho a certeza de que ele está feliz no Palmeiras», acrescentou.

Abel Ferreira, que renovou contrato em março, está ligado ao Palmeiras até ao final de 2024.