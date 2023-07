Depois da derrota por 1-0 no Morumbi, o Palmeiras voltou a perder na última madrugada frente ao São Paulo (2-1), desta feita no Allianz Parque, e foi eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil.

A equipa comandada por Abel Ferreira adiantou-se no marcador por Joaquin Piquerez, aos 34 minutos, após uma tentativa de cruzamento que acabou dentro da baliza. Já na segunda parte, aos 49, Caio Paulista fez o golo do empate.

A um minuto do fim do tempo regulamentar, já depois de um golo anulado ao São Paulo por falta, os visitantes voltaram mesmo a marcar, por intermédio de David, numa altura em que o Palmeiras estava desorganizado defensivamente.

O adversário do São Paulo nas meias-finais será o América Mineiro ou o Corinthians.

Refira-se que, com esta derrota, o Palmeiras soma quatro jogos consecutivos sem vencer. De resto, nos últimos sete encontros, a equipa de Abel venceu apenas um.

Veja os golos do encontro: