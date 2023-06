A pequena Emanuely, jovem adepta do Palmeiras, teve direito a um dia especial depois de, no jogo do último domingo diante do Palmeiras, o seu cartaz com uma mensagem para Raphael Veiga ter sido barrado à porta do estádio.

À entrada para o jogo com o Botafogo, a adepta do Verdão teve de deitar ao lixo um cartaz onde pedia a camisola ao médio do Palmeiras, que a surpreendeu com uma visita ao centro de treinos do clube, juntamente com Abel Ferreira.

Além da camisola de Raphael Veiga, Emanuely ganhou vários presentes de Abel, que ainda a confortou. «Às vezes, acontecem coisas más nas nossas vidas, mas depois acontecem coisas boas», disse o técnico português.

Emanuely e a família também puderam assistir ao treino e receberam autógrafos da equipa.

Ora veja: