À terceira foi mesmo de vez! Depois de sair vitorioso nas outras duas finais que disputou no comando do Palmeiras, Abel Ferreira foi derrotado no duelo com o Flamengo (1-0) e falhou a hipótese de conquistar a terceira Libertadores da carreira.

No Monumental de Lima, onde Jorge Jesus, em 2019, venceu a prova sul-americana com o Mengão, assistiu-se a um jogo muito intenso e agressivo entre as duas melhores equipas brasileiras.

— Flamengo (@Flamengo) November 29, 2025

Na primeira parte, o Flamengo, bem ao seu estilo, dominou na posse de bola, perante um Verdão organizado e a tentar sair para ataques rápidos. A equipa de Filipe Luís soube reagir bem logo no momento da perda e estancar os contra-ataques do conjunto de Abel.

Por volta da meia-hora, a agressividade no jogo subiu de patamar. Bruno Fuchs cometeu uma falta sobre Giorgian de Arrascaeta, ficou a reclamar com o árbitro e, já com o jogo parado, foi atingido na perna por Erick Pulgar. O central do Palmeiras ficou muito queixoso e com marcas do golpe do adversário, que escapou com um amarelo. Abel Ferreira ficou irritadíssimo e saiu para intervalo a protestar com a equipa de arbitragem, até porque os rubro-negros já tinham três jogadores com amarelo quando recolheram aos balneários.

O Palmeiras apareceu mais virado para o ataque na segunda parte, mas, num jogo sem muitas oportunidades claras de golo, o marcador só mexeu de bola parada.

Aos 67 minutos, após um canto exímio cobrado por Arrascaeta, o ex-FC Porto Danilo subiu mais alto do que toda a gente na área e, com um excelente golpe de cabeça, adiantou o Flamengo no Peru.

Danilo, de resto, tornou-se no primeiro jogador a vencer a Libertadores e a Champions em duas ocasiões, juntando esta conquista àquelas que conseguiu no Santos, em 2011, e no Real Madrid, em 2015/16 e 2016/17.

Com o golo, o jogo mudou de figurino. A equipa do Rio de Janeiro adotou uma postura mais contida, enquanto a formação de São Paulo carregou ofensivamente, sobretudo com recurso às bolas paradas.

Apesar da insistência do Palmeiras, a solidariedade do Flamengo e a falta de acerto de alguns jogadores – Vitor Roque teve o golo nos pés ao cair do pano e Everton Cebolinha atirou ao ferro nos descontos – justificam por que o marcador não voltou a mexer.

Com este desaire, Abel Ferreira não sucede a Artur Jorge na lista de vencedores da competição sul-americana e falha a subida ao lote de restrito de treinadores com três Libertadores no currículo - Carlos Bianchi tem quatro e Osvaldo Zubeldía tem três.

Abel também desperdiçou a oportunidade de se isolar como o treinador com mais títulos na história do Palmeiras e mantém-se com dez, os mesmos de Oswaldo Brandão.

Já o Flamengo, que também está bem posicionado para vencer o Brasileirão, conquista a quarta Libertadores, um feito inédito entre os clubes brasileiros.