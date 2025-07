De regresso ao Brasileirão após a participação no Mundial de Clubes, o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou a um golo na receção ao Mirassol, em jogo da 14.ª jornada do campeonato.

Um golo de Facundo Torres, aos 54 minutos, deu vantagem ao Palmeiras. Chico, que tinha entrado já no decorrer da segunda parte, após o 1-0, fez o golo do empate ao minuto 72.

Com este resultado, o Palmeiras passa a somar 23 pontos e é quinto classificado, ainda que à condição, dado que o Fluminense, que tem 20 pontos, tem menos dois jogos realizados. O Mirassol é 11.º, com 18 pontos.

Nos outros jogos, o São Paulo, com o português Cédric Soares a titular, empatou a dois golos na visita ao Bragantino. O Santos recebeu e venceu o líder Flamengo por 1-0, o mesmo resultado obtido pelo Corinthians na visita ao Ceará (0-1). Botafogo e Vitória empataram sem golos.

No topo da classificação estão Flamengo, Cruzeiro e Bragantino, todos com 27 pontos, mas Flamengo e Cruzeiro têm um jogo a menos. O Cruzeiro, treinado por Leonardo Jardim, pode isolar-se à condição na liderança esta noite (23h30), caso pontue na visita ao Fluminense, equipa que foi semifinalista no Mundial de Clubes. Uma hora mais tarde arranca o jogo que fecha a jornada, entre Grémio e Fortaleza.