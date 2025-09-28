A 25.ª jornada do Brasileirão não trouxe alegrias para os portugueses. Depois de o Cruzeiro de Leonardo Jardim perder em casa do Vasco, foi a vez do Palmeiras de Abel Ferreira ser surpreendido em casa do Bahia.

Na ressaca de carimbar lugar nas «meias» da Libertadores, Abel não promoveu mudanças no onze base, mas mesmo assim saiu derrotado (1-0). O golo solitário surgiu já perto dos minutos finais da partida.

Ademir, avançado brasileiro, respondeu ao passe do guarda-redes Ronaldo Strada e fez o golo que daria a vitória à equipa treinada por Rogério Ceni.

Com esta derrota, o Palmeiras mantém-se em terceiro lugar, com 49 pontos. Abel Ferreira está, portanto, a dois pontos do líder Flamengo. Distância que pode ser aumentada, uma vez que o «mengão» ainda não jogou nesta jornada.

Outros resultados:

Atlético Mineiro 1-0 Mirassol

Grêmio 3-1 Vitoria

Fluminenses 2-0 Botafogo

