Num duelo entre treinadores portugueses, o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, recebeu e venceu o Cuiabá, de António Oliveira, por 1-0, no jogo que encerrou a 17.ª jornada do Brasileirão, esta madrugada.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, o único golo da partida foi apontado por Gabriel Veron. O jovem avançado de 19 anos desmarcou-se bem e bateu o guarda-redes Walter com um remate de pé esquerdo.

Veron, que há sensivelmente uma semana foi multado por ter estado envolvido numa festa com álcool, tendo Abel Ferreira abordado a situação e justificado o facto de lhe ter dado a titularidade ante o São Paulo, no último jogo, voltou a ser importante na equipa. Isto porque já tinha feito uma assistência para golo no duelo paulista, que acabou por ditar a eliminação do Palmeiras na Taça do Brasil.

O jovem jogador do Palmeiras, de resto, também já foi alvo de uma sondagem por parte do FC Porto na última semana.

Com este resultado, o Palmeiras segue líder isolado, recuperando a posição perdida à condição um dia antes. O «Verdão» soma 33 pontos e é seguido do Atlético Mineiro, vice-líder com 31. A seguir surge o Corinthians de Vítor Pereira com 29 pontos e, com os mesmos 29, o Internacional. O Cuiabá é 15.º, com 19 pontos.