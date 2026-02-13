VÍDEO: Palmeiras de Abel vence Internacional e é líder no Brasileirão
Vitória por 3-1 no jogo que fechou a terceira jornada
O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na visita ao Internacional por 3-1, na noite de quinta-feira (madugada desta sexta-feira) em Portugal, no fecho da terceira jornada do Brasileirão, resultado que lhe vale a liderança no campeonato.
O primeiro golo do jogo foi apontado por Gustavo Gómez, de cabeça, aos 23 minutos, após canto de Andreas Pereira, dando vantagem ao Palmeiras.
Porém, ainda na primeira parte, aos 36 minutos, Ronaldo fez um golaço de pé esquerdo, na área, de primeira, fazendo o empate registado ao intervalo.
Na segunda parte, o Palmeiras conseguiu confirmar a vitória, com dois golos. Vitor Roque, após um passe longo de Gustavo Gómez, fez o 2-1 aos 52 minutos, num bom trabalho individual. O 3-1 foi marcado por Andreas Pereira, assistido pelo ex-Estoril e Vitória, Lucas Evangelista.
O «Verdão» soma agora sete pontos, no primeiro lugar, tendo melhor saldo de golos global (10-4) face às restantes equipas com sete pontos: São Paulo, Bahia e Fluminense.
Os golos do Internacional-Palmeiras:
Nos outros jogos da noite, o Botafogo, treinado pelo ex-FC Porto Martín Anselmi, perdeu por 1-0 na visita ao Fluminense, que marcou por Luciano Acosta aos 55 minutos, aguentando a vantagem reduzido a dez após a expulsão de Agustín Canobbio (61m).
O Corinthians venceu na receção ao Bragantino por 2-0, com golos de Gabriel Paulista (47m) e Matheus Bidu (74m), num jogo em que Hugo Souza, ex-GD Chaves, defendeu um penálti a Isidro Pitta, evitando o 1-1 aos 58 minutos.
Já o Athletico Paranaense venceu o Santos, em casa, por 2-1, com golos de Julimar (6m, penálti) e Kevin Viveros (90+1m). Thaciano fez o golo do Santos (17m).
