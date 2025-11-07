O Palmeiras aproveitou da melhor forma o empate do Flamengo e venceu na receção ao Santos, por 2-0, na noite de quinta-feira, no jogo que fechou a 32.ª jornada do Brasileirão.

A equipa treinada pelo português Abel Ferreira deu um passo importante para o título, num jogo que só teve golos na segunda parte. A primeira até teve várias ocasiões para cada uma das equipas, mas findou com o 0-0 no marcador.

Na segunda parte, aos 67 minutos, Flaco López assistiu Vitor Roque, que finalizou de pé esquerdo na área. Ao minuto 80, Raphael Veiga serviu o jovem avançado brasileiro, que finalizou com classe, picando a bola perante Gabriel Brazão, para fechar o resultado.

Na classificação, o Palmeiras, primeiro classificado, soma agora 68 pontos, mais três do que o Flamengo, segundo classificado com 65. Segue-se o Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, em terceiro, com 63 e mais um jogo disputado (32 para 31 dos dois primeiros).

Com sete jogos por disputar para «Verdão» e «Mengão», o Palmeiras sabe até que pode perder um jogo nesta altura, pois no critério de desempate em caso de igualdade pontual, o número de vitórias, tem mais duas do que o Flamengo (21 para 19).

Os golos do jogo: