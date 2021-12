O presidente da federação grega de futebol (EPO), Panagiotis Dimitriou, assumiu que tem interesse em Fernando Santos para o comando da seleção helénica em 2022.

O atual selecionador, John van’t Schip, está na porta de saída da seleção da Grécia, que não conseguiu o apuramento da seleção para o Euro 2020 nem para o Mundial 2022.

«Eu gosto de disciplina. Gostaria de um treinador disciplinado na federação, como são os alemães, os italianos, os portugueses. É certo que o sucessor vai ser um estrangeiro. [Fernando] Santos é o meu desejo. Temos que esperar até março, mas vamos ver», afirmou, em declarações à estação televisiva helénica Open TV, na segunda-feira.

Fernando Santos tem contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até 2024 e vai, em março de 2022, disputar o play-off de acesso ao Mundial 2022 por Portugal, que defronta a Turquia na meia-final. Se passar à final, defronta Itália ou Macedónia do Norte.

Santos conta com três passagens pelo futebol grego, tendo já treinado a seleção do país entre 2011 e 2014. Passou também pelo comando do PAOK, do AEK e do Panathinaikos.