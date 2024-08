Fotis Ioannidis continua a ser utilizado pelo Panathinaikos, apesar de estar à espera da definição do seu futuro. O alvo do Sporting começou o Panathinaikos-Asteras Tripolis, da Liga grega, neste domingo, no banco de suplentes. Aos 60 minutos, viria a ser lançado em campo no lugar de Filip Djuricic, ex-Benfica.

O avançado grego jogou cerca de 30 minutos, sendo que desde o início desta temporada, ainda não completou os noventa minutos (recorde-se que sofreu uma lesão na pré-época). Foi suplente utilizado na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa e jogou 75 minutos na segunda mão.

Quanto ao jogo deste domingo, foi ganho por um golo solitário do espanhol Xesc. O atleta marcou na sequência de um livre direto causado por uma falta de dura do luso-grego Zeca, que acabou expulso um minuto antes, aos 51 minutos.

Foi o primeiro jogo do Panathinaikos na Liga grega, nesta jornada inaugural. Na época passada, o clube ficou em quarto lugar na classificação.