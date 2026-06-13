O Panathinaikos anunciou as saídas de Renato Sanches - que regressa ao PSG após empréstimo - e de Filip Djuricic, que terminou contrato com o emblema grego. Os médios, recorde-se, representaram o Benfica.

Renato Sanches subiu à equipa principal das águias em 2015, com Rui Vitória no comando técnico da equipa. O médio rapidamente ganhou espaço no onze e terminou a temporada em grande com a conquista do Euro 2016, tendo sido transferido nesse verão para o Bayern Munique. Em 2024 regressou ao Benfica, emprestado pelo PSG, mas - afetado por várias lesões durante a carreira - acabou por não ter o rendimento de outrora.

O jogador de 28 anos realizou 24 jogos pelo clube de Atenas, metade dos quais como titular, tendo marcado um golo.

Filip Djuricic chegou à Luz em 2013, proveniente do Heereveen, a troco de oito milhões de euros. O médio sérvio não conseguiu conquistar um lugar fixo no onze inicial e seguiram-se uma série de empréstimos (Southampton, Mainz, Anderlecht e Sampdoria, clube italiano que recrutou o jogador em definitivo em 2017.

No Panathinaikos há três anos, Djuricic fez cinco golos na época passada.

Thank you for everything Renato , wishing you all the best in the next chapter.

Once Green, Always Green. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/RH8ZPhc1EO — Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 12, 2026