OFICIAL: Panathinaikos despede-se de dois ex-Benfica
Renato Sanches e Filip Djuricic deixam o emblema grego
Renato Sanches e Filip Djuricic deixam o emblema grego
O Panathinaikos anunciou as saídas de Renato Sanches - que regressa ao PSG após empréstimo - e de Filip Djuricic, que terminou contrato com o emblema grego. Os médios, recorde-se, representaram o Benfica.
Renato Sanches subiu à equipa principal das águias em 2015, com Rui Vitória no comando técnico da equipa. O médio rapidamente ganhou espaço no onze e terminou a temporada em grande com a conquista do Euro 2016, tendo sido transferido nesse verão para o Bayern Munique. Em 2024 regressou ao Benfica, emprestado pelo PSG, mas - afetado por várias lesões durante a carreira - acabou por não ter o rendimento de outrora.
O jogador de 28 anos realizou 24 jogos pelo clube de Atenas, metade dos quais como titular, tendo marcado um golo.
Filip Djuricic chegou à Luz em 2013, proveniente do Heereveen, a troco de oito milhões de euros. O médio sérvio não conseguiu conquistar um lugar fixo no onze inicial e seguiram-se uma série de empréstimos (Southampton, Mainz, Anderlecht e Sampdoria, clube italiano que recrutou o jogador em definitivo em 2017.
No Panathinaikos há três anos, Djuricic fez cinco golos na época passada.
Thank you for everything Renato , wishing you all the best in the next chapter.
Once Green, Always Green. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/RH8ZPhc1EO
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 12, 2026
Thank you for everything @Djuricic10, wishing you all the best in the next chapter.— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 12, 2026
Your contribution to the club extended far beyond the pitch. A true leader, a respected captain and an even greater human.
Once Green, Always Green. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/p543rnuoB2