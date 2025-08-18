É oficial! Davide Calabria é jogador do Panathinaikos, informou este domingo o clube grego.

«Serie A. Taça de Itália. Supertaça. Ele conquistou todos. Agora, Calabria escreve o seu próximo capítulo em Atenas», pode ler-se na publicação oficial.

Livre no mercado, depois de rescindir com o Milan, o lateral direito é reforço do português Rui Vitória até 2028. O lateral direito irá utilizar a camisola número 2, deixada vaga por Vagiannidis, que rumou ao Sporting.

De recordar que o passado recente do jogador de 28 anos não é muito feliz com treinadores lusos, visto que foi afastado do Milan, por Sérgio Conceição, na segunda metade da temporada passada.

