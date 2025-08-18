OFICIAL: Rui Vitória contrata jogador afastado por Conceição para substituir Vagiannidis
Davide Calabria foi afastado do Milan na segunda metade da época passada. Agora assina até 2028 pelo Panathinaikos
É oficial! Davide Calabria é jogador do Panathinaikos, informou este domingo o clube grego.
«Serie A. Taça de Itália. Supertaça. Ele conquistou todos. Agora, Calabria escreve o seu próximo capítulo em Atenas», pode ler-se na publicação oficial.
Livre no mercado, depois de rescindir com o Milan, o lateral direito é reforço do português Rui Vitória até 2028. O lateral direito irá utilizar a camisola número 2, deixada vaga por Vagiannidis, que rumou ao Sporting.
De recordar que o passado recente do jogador de 28 anos não é muito feliz com treinadores lusos, visto que foi afastado do Milan, por Sérgio Conceição, na segunda metade da temporada passada.
Serie A. Coppa Italia. Supercoppa. He’s lifted them all. Now, Calabria writes his next chapter in Athens. ☘️💚#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/t8ArSGkNnQ— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 17, 2025