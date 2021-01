O Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu esta quarta-feira na casa do Panetolikos, na primeira mão da terceira ronda da Taça da Grécia em futebol.

O internacional português Bruma abriu o marcador aos 20 minutos e, na segunda parte, Vrousai e Cissé, aos 65 e 85 minutos, respetivamente, finalizaram o triunfo.

Pepê e Tiago Silva foram titulares no Olympiakos, no jogo que marcou a estreia de Hélder Barbosa no Panetolikos: entrou aos 59 minutos. Dálcio entrou aos 74 minutos na equipa da casa.