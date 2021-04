Já campeão, o Olympiakos recebeu e venceu esta tarde o Asteras, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada do campeonato grego.

Um golo de Sokratis, aos 52 minutos, deu o triunfo à equipa orientada pelo técnico português Pedro Martins.

Na equipa de Atenas, refira-se ainda que Rúben Semedo e Tiago Silva foram titulares e cumpriram os 90 minutos.

Com este triunfo, o Olympiakos chegou aos 79 pontos, fruto de 25 vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Asteras é sexto, com 44 pontos.

No outro jogo da tarde, o PAOK, com Vieirinha a titular, bateu o Aris de Bruno Gama e Xande Silva, por 1-0, com um golo de Schwab logo aos cinco minutos.