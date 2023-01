O PAOK venceu este sábado no terreno do Lamia, por 3-0, numa partida a contar para a 17.ª jornada do campeonato grego.

Todos os golos do conjunto de Salónica foram apontados por jogadores ex-Benfica. O primeiro surgiu à passagem do minuto 13, por Nélson Oliveira, que apontou o sétimo golo em nove jogos. Khaled Narey fez o remate, mas a bola bateu no avançado português e desviou para o caminho da baliza.

O 2-0 foi da autoria de Tiago Dantas, com um remate colocado de pé direito, aos 27 minutos.

Zivkovic fechou as contas do jogo, aos 59.

Rafa Soares, à semelhança de Nélson Oliveira e Dantas, foi titular no PAOK, enquanto Filipe Soares foi lançado aos 80 minutos.

A equipa de Salónica é terceira classificada, com 35 pontos, menos sete do que o líder Panathinaikos, que tem um jogo por disputar.

O resumo da partida: