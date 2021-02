O futebolista peruano Paolo Hurtado, que em Portugal passou pelo Vitória de Guimarães e pelo Paços de Ferreira, é reforço do Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária.

A duração do contrato não foi revelada pelo clube búlgaro, ao qual Hurtado chega após ter estado livre, na sequência da saída do Konyaspor da Turquia, há algumas semanas.

Hurtado, de 33 anos, parte para o oitavo clube da carreira como sénior. No Peru, jogou no Juan Aurich e no Alianza Lima. Já depois de ter chegado a Portugal e ao Paços de Ferreira, em 2012, jogou cedido em 2014 aos uruguaios do Peñarol, antes do regresso aos castores. Em 2015, passou pelo Reading, em Inglaterra, antes de duas épocas e meia no V. Guimarães, de 2016 a 2018.

No Plovdiv, Hurtado vai ser colega de equipa do português Dinis Almeida.