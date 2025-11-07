Paolo Vanoli é o novo treinador da Fiorentina, sucedendo a Stefano Pioli, confirmou o clube italiano, esta sexta-feira.

Vanoli, de 53 anos, regressa a um clube que já representou como atleta, entre 2000 e 2022. Começa a orientar a equipa já no treino desta sexta-feira.

Com percurso como treinador nas seleções jovens de Itália (sub-16, sub-18 e sub-19), Vanoli treinou, nas últimas quatro épocas, o Torino (2024/25), Veneza (2022 a 2024) e Spartak Moscovo (2021/22). Foi, ainda, adjunto de Antonio Conte no Inter de Milão e Chelsea. Pelo clube russo conquistou a Taça, em 2021/22.

A Fiorentina, que ocupa o 20.º e último lugar do campeonato, com quatro pontos (zero vitórias, quatro empates e seis derrotas) visita o Génova, no domingo (14 horas), em jogo da 11.ª jornada da Serie A italiana.

