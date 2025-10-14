Argentina: clube do Papa Francisco corre risco de falência
San Lorenzo tem cinco dias para saldar uma dívida de quatro milhões de euros
O San Lorenzo, um dos clubes argentinos mais emblemáticos (e também apoiado pelo falecido Papa Francisco) está em risco de falência.
Segundo a imprensa do país sul-americano, a Justiça notificou o clube nesta terça-feira de manhã, informando que tem cinco dias para saldar uma dívida que mantém com o fundo suíço AIS Investment Fund.
O montante ronda os 4,7 milhões de dólares, cerca de quatro milhões de euros. Em causa um empréstimo contraído pela cessão dos direitos de transferência do avançado Adolfo Gaich para o CSKA Moscovo, da Rússia, em julho de 2020.
A imprensa explica que o clube comprador, o CSKA, enviou documentos relativos à transferência e o San Lorenzo obteve um crédito logo de seguida. No entanto, o clube russo não quis pagar ao fundo que emprestou o dinheiro e pagou ao invés ao clube, que nunca devolveu o dinheiro ao AIS Investment Fund.
Há algumas semanas, a entidade suíça pediu falência e o San Lorenzo foi condenado a pagar 3.938.419,31 dólares mais juros, o que dá o valor atual. O clube não pode recorrer a nenhuma instância, pelo que a única via é o pagamento da dívida.