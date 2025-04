O presidente da FIFA, Gianni Infantino, assumiu estar «profundamente triste» com a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. O italiano recordou os variados contactos com o Papa e o seu «entusiasmo» pelo futebol.

«Estou profundamente triste ao saber da morte do Papa Francisco. Tive o privilégio de estar com ele em algumas ocasiões, e ele sempre partilhou seu entusiasmo pelo futebol e enalteceu o importante papel que o nosso desporto tem na sociedade, em particular na relação com a educação e a proteção das crianças em todo o mundo», afirmou Infantino.

O líder do organismo que rege o futebol mundial recuperou palavras do Papa Francisco sobre a modalidade: «O futebol é o desporto mais bonito do mundo».

Infantino recordou ainda a esperança manifestada que o futebol seja uma força unificadora, por ocasião do encontro de líderes mundiais sobre os direitos das crianças, no Vaticano, no início deste ano.

«Sei o quanto ele significou para a comunidade católica como líder da sua igreja em todo o mundo. Através da mensagem de esperança e paz que ele transmitiu ainda ontem, no domingo de Páscoa, ele liderou pelo exemplo, e minhas sinceras condolências vão para todos aqueles que o conheceram, para a sua comunidade, familiares e amigos. Todas as orações de todo o mundo do futebol estão com ele. Que descanse em paz», rematou Infantino.

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de pontificado. Nascido em Buenos Aires, Francisco foi o primeiro jesuíta e sul-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

O Papa Francisco esteve 38 dias internado, devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera da morte.