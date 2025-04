A morte do Papa Francisco tem gerado reações dos mais variados quadrantes da sociedade. O futebol não é exceção. Lionel Messi, um dos maiores futebolistas da nossa era e, curiosamente, compatriota do falecido Papa, deixou a sua mensagem nas redes sociais.

«Distinto, próximo e argentino. Que descanse em paz, Papa Francisco. Obrigado por fazer do mundo um lugar um pouco melhor. Vamos sentir a tua falta», escreve o jogador argentino.

Lionel Messi recordou um momento em que as comitivas da seleção argentina e da seleção italiana se juntaram, em 2013, numa audiência com o Papa Francisco no Vaticano.