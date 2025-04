Uma das notícias mais trágicas para o universo católico despertou a comoção de milhões de fiéis por todo o mundo. O Papa Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, sendo que o seu funeral está marcado para o sábado.

Porém, há quem consiga encontrar um lado mais positivo ou esperançoso nesta notícia - especialmente os adeptos do Avellino, um clube de menor dimensão em Itália.

Desde 1958 que o emblema sobe de divisão no mesmo ano em que o Papa contemporâneo morre. Essa saga começou com o falecimento de Papa Pio XII no referido ano, na mesma altura em que o Avellino subiu à terceira divisão.

O cenário repetiu-se com a morte do Papa João XXIII, em 1963, do Papa Paulo VI 1978, de João Paulo I, no mesmo ano, em 2005, quando faleceu Papa João Paulo II e até em 2013, quando Bento XVI abdicou do cargo por questões de saúde.

Em 2025, o Avellino tinha garantido a subida à Serie B dois dias antes da morte do Papa Francisco. Os dirigentes do clube estiveram reunidos com o Papa há alguns meses e quiseram prestar condolências recordando o momento.