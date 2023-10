Papu Gómez, futebolista argentino dos italianos do Monza, foi suspenso por dois anos devido ao consumo de uma substância proibida.

A informação foi avançada pelo jornal desportivo Relevo, que informou que o jogador de 35 anos já foi notificado.

Segundo a mesma publicação, Papu Gómez testou positivo a uma substância proibida em novembro de 2022 num controlo surpresa realizado num treino do Sevilha, equipa que representou entre janeiro de 2021 e o verão passado. O Relevo diz ainda que o jogador alegou ter tomado um xarope de um dos filhos numa noite em que se sentiu mal.

Já depois do controlo positivo, Papu Gómez acabou por fazer parte da comitiva da Argentina no Qatar, tendo participado em dois jogos na campanha da albiceleste concluída com a conquista do Mundial, que se realizou entre novembro e dezembro do ano passado.

Recorde-se que Papu Gómez rescindiu contrato com o Sevilha perto do fecho do mercado de transferência, tendo assinado pelo Monza há apenas três semanas.

De acordo com o Relevo, tanto Sevilha como Papu Gómez foram notificados há meses do controlo positivo pela UEFA, mas só agora o futebolista recebeu a sanção que deverá afastá-lo do futebol até aos 37 anos.