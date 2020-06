Óscar Cardozo recordou a passagem pelo Benfica e elegeu o ano de 2010 como o melhor da carreira.



«2010 foi o melhor ano da minha carreira. Fui o melhor marcador e campeão. Ganhei três títulos com o Benfica e o melhor marcador da Liga Europa», referiu, em entrevista à rádio paraguaia AM970.



O internacional paraguaio revelou que as águias recusaram ofertas de alguns grandes emblemas da Premier League, lamentando nunca ter jogado em Inglaterra.



«O Benfica é uma boa montra, mas não pagam muito. Agradeço ao clube por me ter dado uma oportunidade. Quando lá estive, cinco equipas manifestaram interesse, mas os presidentes não chegaram a acordo», contou.



«O sonho de jogar na Premier League nunca se cumpriu. Sempre disse à minha mulher que se jogasse em Inglaterra ia fartar-me de fazer golos. Por causa de uma lesão nas costas não fui para o Chelsea. Manchester City, Arsenal e Newcastle estiveram interessados em contratar-me», acrescentou.



Tacuara lembrou que se entendia de olhos fechados com Di María e apontou Bruno Alves como o adversário mais duro que encontrou.



«O Bruno Alves foi quem mais me golpeou quando estava na Europa. Pontapeava-me até quando saía do campo (risos). Na América do Sul os mais duros que encontrei foram os uruguaios José Giménez, Godín e Lugano», afirmou.