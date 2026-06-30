«É feriado, c******»: presidente do Paraguai eufórico após vitória sobre a Alemanha
Santiago Peña decretou feriado no país, na sequência do triunfo no Mundial 2026
Santiago Peña decretou feriado no país, na sequência do triunfo no Mundial 2026
Esta terça-feira é feriado nacional no Paraguai. Tudo porque a seleção paraguaia eliminou a Alemanha na véspera, nos penáltis, nos 16 avos de final do Mundial 2026.
Logo após o triunfo, o presidente do país, Santiago Peña, anunciou a decisão nas redes sociais e nem escondeu a euforia. «O Paraguai nunca se rende. É feriado, c******», escreveu, na rede social X. Entretanto, o decreto já foi publicado oficialmente.
¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾— Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026
No Paraguai, diga-se, existe um instrumento legal que permite que o presidente do país decrete três feriados adicionais por ano.
A seleção sul-americana terá pela frente, nos oitavos, o vencedor do duelo entre França e Suécia.
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026