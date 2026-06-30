Esta terça-feira é feriado nacional no Paraguai. Tudo porque a seleção paraguaia eliminou a Alemanha na véspera, nos penáltis, nos 16 avos de final do Mundial 2026.

Logo após o triunfo, o presidente do país, Santiago Peña, anunciou a decisão nas redes sociais e nem escondeu a euforia. «O Paraguai nunca se rende. É feriado, c******», escreveu, na rede social X. Entretanto, o decreto já foi publicado oficialmente.

No Paraguai, diga-se, existe um instrumento legal que permite que o presidente do país decrete três feriados adicionais por ano.

A seleção sul-americana terá pela frente, nos oitavos, o vencedor do duelo entre França e Suécia.

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