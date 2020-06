Os últimos tempos têm sido complicados para Emmanuel Adebayor. Depois de o jogador do Club Olimpia ter deixado o Paraguai para rumar a casa, no Togo, para passar a quarentena, mas acabar por ficar algum tempo retido no Benin, agora o problema está no regresso ao Paraguai.

Falta apenas um mês para o regresso do futebol no Paraguai e Adebayor tem de voltar ao país, mas não há voos. «Só temos uma opção que é arranjar um voo privado, mas isso custa entre 100 e 130 mil euros. É muito complicado para nós porque estamos a viver cêntimo a cêntimo», disse Miguel Brunotte, tesoureiro de Olimpia em declarações a um rádio paraguaia, lembrando a crise que os clubes passam por causa da pandemia da covid-19.

«Ele disse que quer voltar, mas que está difícil. Pede para arrajarmos solução, que até renunciaria a algumas coisas e isso surpreendeu-nos», frisou.

Nas redes sociais, um adepto do clube pediu ao jogador que voltasse. «Sem avisão é difícil, amigo», respondeu Adebayor.