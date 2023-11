Óscar Cardozo resiste, insiste e persiste. O antigo avançado do Benfica, agora com 40 anos, acaba de ser convocado para a seleção do Paraguai, dois anos depois de ter feito a última partida pela ‘Albirroja’.

Cardozo marcou 12 golos nas 56 internacionalizações que somou na carreira. É o sétimo melhor marcador da seleção paraguaia, a par de Carlos Gamarra – que, curiosamente, também passou pelo Benfica.

O selecionador do Paraguai, Daniel Garnero, divulgou os convocados para os próximos jogos com o Chile e a Colômbia, na qualificação para o Mundial-2026. E o nome de Óscar Cardozo faz parte da lista, ao lado de outros avançados como Antonio Sanabria, no Torino, ou Miguel Almiron, do Newcastle.

Cardozo já não jogava pelo Paraguai desde outubro de 2021. No entanto, fez por justificar o regresso à seleção: já marcou 22 golos em 46 jogos ao serviço do Libertad, tendo sido o melhor marcador do torneio de abertura, com dez golos, e liderando, agora, a tabela de goleadores no ‘Clausura’, com nove.