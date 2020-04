O antigo futebolista brasileiro Ronaldinho vai ficar em prisão domiciliária. A decisão foi confirmada esta terça-feira pelo juiz do caso no Paraguai, Gustavo Amarilla, que não se opôs ao pedido da defesa do ex-jogador e do irmão, Assis.

De acordo com o jornal paraguaio ABC, a decisão surgiu na sequência de uma ausência para revisão de medidas penais, realizada na tarde desta terça-feira, no Palácio de Justiça de Assunção, capital do Paraguai.

Ronaldinho e Assis pagaram, cada um, cerca de 800 mil dólares, cerca de 734 mil euros.

As quantias já foram, refere o ABC, transferidas para uma conta bancária através da empresa M360 Paraguai, do advogado Óscar Mersan de Gasperi.

O juiz aceitou a fiança e ficou determinado que Ronaldinho e Assis vão ficar no Hotel Palmorga, em Assunção, em quartos diferentes, sob vigilância das autoridades policiais, que vão atestar o cumprimento das medidas.

Em março, a justiça paraguaia confirmou prisão preventiva para Ronaldinho e para Assis, na sequência de alegada adulteração de passaportes e falsificação de documentos. A libertação do jogador já tinha sido, anteriormente, rejeitada.