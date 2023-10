Antonio Sanabria, avançado do Paraguai, recorreu às redes sociais para desmentir que tenha cuspido em Lionel Messi no decorrer do jogo com a Argentina, relativo à terceira eliminatória da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, que terminou com uma vitória dos campeões do mundo, com um golo solitário do benfiquista Nico Otamendi.

As imagens televisivas mostram que o internacional paraguaio de facto cuspiu, mas não acertou em Messi que estava de costas. De qualquer forma, Sanabria diz que a sua família tem sido alvo de ameaças devido à polémica com o craque argentino no Estádio Monumental.

«Vejo-me na obrigação de vir desmentir o que se passou à noite, pelo simples facto de ter a minha família afetada e por estar a receber múltiplas ameaças por algo que não aconteceu», começa por escrever o jogador numa story no Instagram.

O avançado que joga no Torino, em Itália, desmente depois que tenha cuspido na direção de Messi. «Nunca faria nada parecido a nenhum companheiro de profissão, nem a nenhuma pessoa por respeito. Que exemplo estaria a dar às minhas filhas fazendo o ato desses? Recomendo que vejam todas as imagens», acrescentou ainda.