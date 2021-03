A caminho dos 38 anos anos (completa-os em maio), Óscar Cardozo continua a marcar golos que se farta.

O experiente avançado, melhor marcador estrangeiro da história do Benfica com 172 golos entre 2007 e e 2014, marcou um belo golo no duelo entre a equipa dele (o Libertad) e o Guaraní, a contar para o Apertura do Paraguai.

Cardozo marcou na sequência de um livre, através de um remate colocado de pé esquerdo de fora da área, marca de assinatura que fez dele um dos avançados mais letais da história recente do Benfica.

O golo permitiu ao Libertad inaugurar o marcador aos 17 minutos, mas o jogo terminaria empatado a um golo. Óscar «Tacuara» Cardozo leva cinco golos em oito jogos do campeonato paraguaio.

Veja o golo: