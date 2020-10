Óscar Cardozo marcou uma era no Benfica, principalmente pela potência de remate com o pé esquerdo. Aos 37 anos, o atual avançado do Club Libertad, do Paraguai, ainda é capaz de fazer grandes golos e isso mesmo ficou provado neste domingo.



Cardozo arrancou um remate fortíssimo de fora da área e fechou as contas no 3-0 aplicado pelo Libertad ao Guaireña. O internacional paraguaio está a fazer a quarta época consecutiva no campeonato do seu país.



No Benfica, Cardozo jogou entre 2007 e 2014 e foi duas vezes campeão português.